SALVADOR

Tancredo Neves: ônibus são transferidos para o Cabula VI após manifestantes tomarem chaves de dois veículos

51 ônibus que operam seis linhas não estão rodando no bairro

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 07:12

Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves Crédito: Reprodução

Os moradores do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, precisam se deslocar até o fim de linha do Cabula VI para pegar ônibus na manhã desta terça-feira (11). As linhas de transporte coletivo foram suspensas após um protesto em que manifestantes tomaram as chaves de rodoviários e atravessaram dois ônibus no bairro na tarde de segunda-feira (10). Ao todo, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), 51 veículos operam seis linhas que circulam no local. >

A secretaria confirmou a ação de pessoas contra os ônibus. “A Semob informa que durante uma manifestação na região de Tancredo Neves no final da tarde desta segunda-feira (10), dois veículos que atendem a localidade e operavam linhas foram atravessados na via pelos manifestantes, na localidade conhecida como Curva da Morte. O atendimento de transporte no bairro foi suspenso, e o terminal foi transferido para a região do Cabula”, informou em nota. >

Uma fonte policial consultada pela reportagem afirmou que a ação contra os veículos foi feita por homens armados. “Houve protesto de familiares e amigos, mas também teve a ação de criminosos que estavam armados, invadiram os ônibus e tomaram as chaves dos rodoviários. Depois disso, eles atravessaram os veículos nas vias. Apesar dos dois ônibus atravessados, os suspeitos agiram em mais dois pontos diferentes do bairro para impedir a circulação”, conta, sem se identificar. >

O protesto se deu por conta da morte do jovem Gustavo Batista dos Anjos, 17 anos, de quem são os familiares e amigos citados pelo policial. De acordo com moradores, Gustavo foi baleado por policiais militares após se assustar com uma abordagem enquanto estava dirigindo um veículo perto de casa. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e a Polícia Civil da Bahia (PC) foram procuradas pela reportagem para responder sobre o caso, mas não retornaram até o momento. >