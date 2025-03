VAI ASSINAR?

Após sair do BBB 25, Edilberto abre conta em plataforma adulta e internet vibra: 'Vai vazar o palhaço'

Circense entrou com a filha Raissa no reality show da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 10 de março de 2025 às 18:59

Edilberto Simões Crédito: Reprodução / TV Globo

Pouco mais de um mês após ser eliminado do BBB2 25, o circense Edilberto, que entrou no reality em dupla com a filha Raissa, decidiu buscar novos caminhos para fazer dinheiro. Edy abriu uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto conhecida mundialmente. >

Hoje, o palhaço acumula mais 200 mil seguidores no Instagram e com a decisão busca lucrar com a sua imagem, agora que não é mais um anônimo. Na rede social X (antigo Twitter), Edilberto divulgou o link para o seu OnlyFans e deixou uma mensagem: “Sou um cara alegre e preparado para encarar todos os desafios da vida”.>

Os internautas brincaram e vibraram com a decisão de expor o corpo para assinantes. “Já pensei no bordão: ‘Venha ver o palhaço descascar o palhaço'”, disse um. “Esperando vazar a cabeça do palhaço", disse outro.>

Alguns ponderaram a decisão após o BBB 25. “Não pode ganhar uma fama que começam os erros”, ressaltou uma usuária. “Certo ele, vai ganhar dinheiro”, defendeu outro internauta.>