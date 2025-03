PEGOU MAL

Empresa exige berço de volta após morte de bebê de influenciadora e causa revolta: 'Enojada'

O caso gerou revolta nas redes sociais e abriu debate sobre empatia e sensibilidade das empresas diante de situações de luto

Fernanda Varela

Publicado em 24 de março de 2025 às 13:42

Bebê da influenciadora nasceu morto Crédito: Reprodução

A atitude de uma empresa deixou a internet estarrecida. A Happiest Baby, que deu um berço de presente para a influenciadora Brooklyn Larsen, pediu o objeto de volta após ela dar à luz e o bebê nascer sem vida.>

O berço de modelo SNOO é avaliado em US$ 1.700, cerca de R$ 9.748.>

De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, Brooklyn e a empresa fizeram uma parceria para a criação de conteúdo com a marca. Como a moça ficou impossibilitada de cumprir o acordo, a empresa teria solicitado o retorno do item, o que gerou revolta entre seguidores e usuários das mídias sociais.>

A repercussão negativa começou após Kenna Bangerter, irmã de Brooklyn, expor a situação. "@happiest_baby — entregou um berço para a minha irmã, para ela marcá-los em seu conteúdo com seu bebê recém-nascido. Depois de um e-mail questionado sobre o conteúdo que ela não pôde entregar — porque seu bebê faleceu — eles exigiram a devolução do berço. O berço está vazio, ainda ao lado da cama dela", escreveu Kenna.>

A irmã da influencer criticou a falta de sensibilidade da empresa: "Estou absolutamente enojada com uma marca de bebê que promove apoio a mães e bebês — mas que não tem a decência de dar a ela o espaço para lamentar o berço que ela não conseguiu preencher.">

Diante da repercussão negativa, a Happiest Baby disse que enviou flores para a casa de Brooklyn e lamentou o ocorrido. Disse ainda que a devolução do berço foi oferecida como uma tentativa de "aliviar um gatilho potencialmente doloroso" e que "o conteúdo nunca foi uma exigência" após a perda.>

"Nossa missão inteira é dar suporte às famílias, e nos dói saber que a experiência de Brooklyn conosco não refletiu isso. Pedimos desculpas diretamente a ela por qualquer dano adicional que possamos ter causado. O bem-estar das famílias é e sempre será nossa maior prioridade", disse a empresa.>

No entanto, a irmã de Brooklyn negou que a história tenha sido essa: "SEIS e-mails exigindo o berço de volta não são uma oferta...">

A resposta do Happiest Baby também foi criticada por usuários de redes sociais. “Algumas pessoas podem querer remover as coisas quando estão de luto, mas se ela quisesse devolver, tenho certeza de que ela teria entrado em contato com a empresa”, comentou um internauta.>

Dor>

Em seu Instagram, Brooklyn Larsen falou sobre a perda do bebê e publicou fotos do funeral. "Dois meses sem nosso garoto, Rocky. Dois meses de noites sem dormir e mais lágrimas do que eu já chorei. Dois meses que me questiono quais marcos ele teria atingido até agora e quantos dobrinhas ele teria em seu precioso corpo", escreveu.>