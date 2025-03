TV

Qual filme vai passar na Tela Quente nesta segunda (24/3)?

Obra premiada é nacional e foi feita pela Rede Paraíba de Comunicação

Jorge brinca de reportagem enquanto sonha de verdade com a profissão. Entre os percalços que vive junto a sua melhor amiga Toinha em São João do Cariri, é bem no meio do mundo que ele vai ficar mais perto do seu sonho.>