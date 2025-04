NA BAHIA

Iza curte dias de folga em Praia do Forte com marido e filha

Cantora tomou banho de mar com Nala

A cantora Iza está curtindo uns dias de folga com a família. Ela está na Praia do Forte, na Bahia, ao lado da filha Nala e do namorado, o jogador Yuri Lima. Hospedada em um resort à beira-mar, a artista encantou seus seguidores ao compartilhar registros especiais da viagem nas redes sociais. >