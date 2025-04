TV

Inscrições para o BBB 26 estão abertas; veja como entrar no reality

Veja o passo a passo para entrar na casa mais vigiada do Brasil

Se o seu sonho é entrar na casa mais vigiada do Brasil, chegou a sua chance. As inscrições para o Big Brother Brasil 26 já estão abertas. O CORREIO te ensina o passo a passo para se inscrever. Mas atenção, além de preparar aquele vídeo de apresentação caprichado, é essencial ficar ligado nas dicas de segurança para evitar ciladas e garantir sua participação de forma segura.>

Passo a passo

Ao entrar no link de inscrição , primeiro, escolha a região onde mora ou nasceu. Em seguida, responda ao questionário para contar tudo sobre você. Uma dica é caprichar nas fotos e vídeos! E não esqueça: as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Então, não perca tempo!>

1. Clique no link de inscrição: https://bbb.castitreach.com/ag/globobbb/bbb26/welcome.html >

4. Aguarde! Depois dessa etapa, você passará por entrevistas com a produção. Elas serão virtuais e presenciais;>

5. A equipe do programa entrará em contato com os canais que você preencheu no questionário de inscrição (e-mail, telefone, Whatsapp, SMS);>