RESULTADO DO PAREDÃO

Diego Hypólito é eliminado do BBB 25 ao enfrentar favoritas

Ex-ginasta deixou a casa nesta quinta (17) com 59,77% dos votos

O jogo acabou para Diego Hypolito. O ex-ginasta não teve forças para bater Vitória Strada e Renata, apontadas como favoritas para vencer o Big Brother Brasil 2025, e saiu com 59,77% dos votos. Mesmo tendo angariado uma grande torcida com seu carisma e jeito autêntico, ele foi escolhido para deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta (17). >