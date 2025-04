TV

BBB 26: Globo estuda acabar com 'camarote' e fazer edição All Stars

Reuniões internas apontaram que a fórmula atual do BBB está obsoleta

Faltam cinco dias para o BBB 25 acabar, e a Globo já estuda como será o Big Brother Brasil 26. A principal certeza, segundo o portal LeoDias, é que o programa continuará no ar. No entanto, a emissora já bateu o martelo que mudanças precisam ocorrer.>

Reuniões internas apontaram que a fórmula atual do BBB está obsoleta. A audiência preocupa — a média desta edição deve fechar em 16 pontos, a mais baixa da história. Apesar de ainda dentro do esperado para o horário, a queda em relação ao ano anterior acendeu o alerta na emissora.>

Entre os pontos mais criticados pelo público estão a saturação do modelo Camarote, com famosos no elenco, e a falta de criatividade nas provas, que ficaram cada vez mais comerciais e previsíveis. O descontentamento já tinha surgido no BBB 23, mas se agravou na temporada atual.>