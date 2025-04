VALOR HISTÓRICO

Prêmio do BBB 25 aumenta após nova dinâmica; veja quanto o campeão vai levar para casa

Com participação de todos os finalistas, a dinâmica elevou o valor do prêmio final

A menos de uma semana da grande final, o Big Brother Brasil 25 surpreendeu os telespectadores com mais uma reviravolta. Na noite desta quarta-feira, os cinco participantes restantes enfrentaram a dinâmica “Pegar ou Guardar”, promovida por um dos patrocinadores do reality, que possibilitou o aumento do prêmio final. O valor atualizado agora é de R$ 2.720.000,00. >