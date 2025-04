PAREDÃO

Enquete BBB 25: Apenas 1% separa participantes da eliminação ou permanência

Paredão entre Diego, Renata e Vitória Strada será decidido nesta quinta-feira (17)

Elis Freire

Publicado em 16 de abril de 2025 às 19:14

Diego Hypólito, Vitória Strada e Renata Crédito: Reprodução

Na reta final do BBB 25, mais um Paredão foi formado e Diego, Renata e Vitória disputam pela permanência no reality, com direito a um lugar no Top 4. Porém, nada parece estar decidido e o eliminado deve ser definido apenas mais próximo do programa desta quinta-feira (17), onde Tadeu vai anunciar quem deixa o programa. >

Isso porque, de acordo com parcial da Enquete BBB 25 do CORREIO, apenas pouco mais de 1% separam um brother e uma sister da eliminação. Com mais de 10.000 votos registrados, Renata aparece com 47.8% dos votos para sair e Diego logo atrás com 46.5%. Já Vitória Strada está bem tranquila na disputa, tendo recebido apenas 5.7% dos votos neste Paredão - até o momento. >

Formação do Paredão e Prova do Líder

Na noite desta terça (15), Delma deixou a casa do BBB 25 e, logo em seguida, além de uma nova prova do líder, o 18° paredão foi formado com Diego Hypólito. >

Com melhor desempenho na prova, João Pedro tornou-se o novo líder e indicou Vitória Strada. Já com o pior desempenho, Diego Hypólito foi emparedado automaticamente. O terceiro a figurar na berlinda foi Renata, escolhida pela casa, com três votos.>