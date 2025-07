ENQUETE

Você conhece quantos desses lugares na Bahia?

Internautas viralizaram nas redes sociais uma publicação com diferentes pontos turísticos do estado

De Norte a Sul, de Leste a Oeste, a Bahia é um estado de riquezas naturais. São 1.183 km de extensão litorânea, com praias paradisíacas em diferentes regiões, uma diversidade inigualável de morros e monumentos históricos e culturais que fazem parte do patrimônio baiano e enchem os olhos de quem passa por qualquer um dos 417 municípios. Nesta semana, viralizou no Instagram uma imagem com 35 pontos da Bahia com o intuito de que os internautas marcassem quais desses eles já haviam visitado. Qual desses lugares você já conheceu? (responda na enquete abaixo)>