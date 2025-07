INVERNOU

Enquete: onde está fazendo mais frio em Salvador?

CORREIO preparou uma lista de lugares que podem ter a sensação de frio mais intensa em Salvador; confira

Com a queda nas temperaturas, os soteropolitanos estão tirando os casacos do armário, preparando bebidas quentes, dormindo de meia e buscando formas de espantar o frio — algo pouco comum na capital baiana. O clima ameno tem mudado a rotina de quem vive em Salvador, com manhãs mais preguiçosas e um novo hábito de checar a previsão do tempo antes de sair de casa.>