PROGRAMAÇÃO DA GLOBO

BBB 25 terá horário diferente nesta quarta (16); confira

Programa normalmente é exibido logo após ‘Vale Tudo’

Com o Top 5 já formado, no BBB 25 desta quarta-feira (16) vai rolar uma festa especial, com direito a jantar, decoração exclusiva do programa para celebrar os últimos cinco confinados. Porém, por conta da exibição do jogo do Brasileirão do Santos X Atlético MG, o programa será mais tarde.