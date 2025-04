POR ONDE ANDA?

Lembra dela? Ex-apresentadora infantil que rejeitou novela da Globo virou dona de pet shop

Ela mudou completamente o rumo da carreira

Fernanda Varela

Publicado em 17 de abril de 2025 às 05:30

Silvana Teixeira Crédito: Reprodução

Fãs de novelas dos anos 1980 certamente se lembrarão dela: Silvana Teixeira. A atriz, que era um fenômeno na época tanto nos folhetins quanto na programação infantil da televisão brasileira, mudou totalmente de rumo na carreira e hoje trabalha com animais.>

A carreira artística de Silvana começou em 1981, na TV Cultura, em um projeto de teledramaturgia da emissora. “Eu soube que a Cultura iria lançar um projeto de tele-romance. Fiz um teste na emissora, fui aprovada e participei de várias produções”, contou em entrevista ao portal TV História.>

Entre os trabalhos que marcaram sua estreia na TV estão produções como Menina de Olho no Fundo, Abdias, Floradas na Serra, Nem Rebeldes, Nem Fiéis, O Tronco do Ipê e Iaiá Garcia.>

Dois anos depois, em 1983, Silvana deu uma guinada na carreira ao se aventurar no universo infantil. Ela começou sua carreira de apresentadora no programa Bambalalão, também na TV Cultura, ao lado de Gigi Anhelli. “Foi uma experiência muito legal, era um programa ao vivo e totalmente voltado para as crianças, algo que nunca tinha feito. Me identifiquei muito com esse público”, relembra.>

Um dos quadros de maior sucesso do programa foi Bambaleão e Silvana, no qual ela contracenava com o ator Chiquinho Brandão, manipulador do carismático leãozinho Bambaleão. “Trabalhar com Chiquinho era demais, a maioria das falas era no improviso. O quadro agradava a todos: as crianças, que adoravam o boneco, e os adultos, que curtiam o romance e as cantadas do Bambaleão. Chiquinho faz muita falta”, disse, em referência ao colega de elenco, que faleceu em um acidente de carro em 1991.>

Apesar do sucesso na TV Cultura, Silvana nunca escondeu o sonho de trabalhar fazendo uma novela da Globo. Em 1984, ela foi convidada para protagonizar a novela Livre Para Voar, ao lado de Tony Ramos, mas recusou por medo de perder o prestígio conquistado na Cultura. Carla Camurati assumiu o posto.>

“Eu inventava justificativas, dizia que achava desnecessário cortar o cabelo, cada hora dava uma desculpa. A verdade é que eu não queria deixar a Cultura, porque lá eu era paparicada por todo mundo, do diretor até o porteiro. É claro que todo mundo quer trabalhar na Globo, mas eu morria de medo de sair da Cultura”, contou ao site Notícias da TV.>

Com o fim do Bambalalão, Silvana voltou a receber convite da Globo para se tornar garota do tempo no São Paulo Já. "Era divertido fazer: se estava sol, me vestia com roupa de verão, se estava frio, ia com roupas de inverno. Recebia muitas cartas dos espectadores”.>

Apesar de chegar até a globo, o sonho de ser atriz na maior emissora do país não rolou. “Eu sempre quis muito fazer novela, e indo para a emissora teria a chance de trabalhar como atriz. Sempre que surgia um teste, eu pedia para fazer, mas nunca deixavam, pois era contratada do jornalismo. Acabei ficando chateada, e deixei o telejornal”.>