ANGÚSTIA

Com câncer, ex-atriz da Globo é internada em estado grave

Ela luta contra a doença desde 2022

Fernanda Varela

Publicado em 16 de abril de 2025 às 19:00

Lúcia Alves Crédito: Reprodução

Lucia Alves foi internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro. Ela luta contra um câncer no pâncreas desde 2022.>

A ex-atriz da Globo, que fez sucesso na trama O Cravo e a Rosa e em programas de humor na emissora, passou mal no domingo (13) e teve crise de falta de ar. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Espaço no Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde recebeu oxigênio. Em seguida, foi transferida para a um hospital particular.>

"Ela estava em casa e começou a passar mal. Em março, ela teve uma infecção urinária, mas foi para o hospital, tratou e teve alta. Depois, se internou com um quadro de pneumonia, tomou antibiótico e recebeu alta. Desta vez, desde domingo, estava com bastante falta de ar. Por isso, não teve jeito. O estado geral dela foi piorando" afirma a assessora da atriz.>