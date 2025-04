JOGOU NO VENTILADOR

Ex detona filho de Maíra Cardi e expõe intimidade: 'Tinha baixa testosterona'

Jovem disse ainda que ex-namorado é sonso

A estudante de gastronomia Anna Silveira, ex-namorada de Lucas Cardi e ex-nora da influenciadora Maíra Cardi, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (16) para relatar experiências que diz ter vivido durante o período em que conviveu com a família do ex. >