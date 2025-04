PEGOU AR

Ex-nora detona Maíra Cardi e diz que era chamada de gorda: 'Me fez fazer jejum de 7 dias'

Menina fez duras críticas à influencer

Fernanda Varela

Publicado em 16 de abril de 2025 às 23:41

Anna e Maíra Cardi Crédito: Reprodução

A estudante de gastronomia Anna Silveira, ex-namorada de Lucas Cardi — filho da influenciadora Maíra Cardi — utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (16) para rebater acusações de traição e compartilhar episódios delicados vividos durante o relacionamento com o jovem.>

Em um vídeo publicado em seu perfil, Anna relatou que conheceu Lucas por meio de um jogo de celular e, após meses de amizade virtual, decidiu visitá-lo no Rio de Janeiro. Durante a estadia, segundo ela, foi convidada por Maíra a morar com a família. “No final do mês, a mãe dele virou e falou: ‘Vocês são um casal tão lindo… Vem morar aqui. Quero que vocês vivam essa experiência da paixão’”, contou.>

Anna afirma que o relacionamento com Lucas foi marcado por constante interferência de Maíra Cardi. Segundo ela, a influenciadora exercia controle sobre diversas decisões do casal. “Nosso relacionamento estava bem longe de ser guiado por duas pessoas. Desde o início, teve o envolvimento da mãe dele”, afirmou.>

A jovem também denunciou episódios de pressão estética enquanto morava com a família Cardi. Ela relata ter sido incentivada a emagrecer para manter a imagem compatível com a marca pessoal da influenciadora, conhecida por seus métodos de emagrecimento. “Como podia: filho e nora da pessoa mais pica em emagrecimento do Brasil, gordos? Precisam emagrecer. E fizemos”, relatou.>

Segundo Anna, a pressão chegou a levá-la a adotar práticas extremas, como jejuns prolongados. “Chegou uma época em que eu estava me sentindo bem com meu corpo, e a pessoa virou pra mim e falou: ‘Você tá gorda, sim. Faz a dieta, menina, que você vai ficar com o corpo perfeito’. Aí vai eu ficar em jejum de sete dias”, disse.>