BRINCADEIRA?

Saiba quem é Buzeira, influenciador que fez 'arrastão de joias' de R$10 milhões em casamento

Bruno Alexssander Souza Silva acumula mais de 14 milhões de seguidores apenas no Instagram

O casamento milionário de Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, e Hillary Yamashiro terminou em polêmica após o que tem sido chamado nas redes sociais de "arrastão de joias" . Isso porque a tradicional brincadeira da gravata — onde os convidados do casório trocam algo por um pedaço da gravata do noivo — tem sido relatada como uma grande extorsão sem consentimento.

Algumas das dezenas de celebridades e influenciadores que estavam presentes na festa no último sábado (12), como Carlinhos Maia, Mau Mau ZK e Hytalo Santos expressaram a sua revolta por terem perdido relógios e correntes de ouro e joias na dinâmica. De acordo com o Extra, os itens surrupiados em troca de um pedacinho de pano somaram R10 milhões.

"Festa de milionário, vocês acharam que ia ser uma gravata normal. Tiveram alguns que a gente nem precisou pedir, já deram Rolex, granada, colar de ouro, o John Vlogs deu logo um Rolex de diamante. Só Hytalo lá que saiu correndo e se trancou no banheiro, ficou com medo e sumiu da festa, não tá acostumado com a periferia, favelado quando ganha dinheiro é assim mesmo", disse Buzeira sobre o momento.

Mas, quem é Buzeira?

Jogador de futebol frustrado, Bruno Alexssander Souza Silva Buzeira, ou Buzeira, já foi de tudo. Natural de Itaquera, na zona leste de São Paulo, o jovem pensou em ser MC, depois foi trabalhar na área de comércio exterior com um tio que tinha uma empresa de logística no setor, chegou a cursar a faculdade de Tecnologia em Comércio Exterior e até trabalhar em uma empresa alemã da área. Porém, foi através da internet que o jogo virou.

Com o dinheiro que ganhou na empresa internacional, Buzeira comprou o primeiro carro, um Palio 1998, e uma moto. Pegou o dinheiro da rescisão e investiu em seu perfil no Instagram, e começou a fazer sorteios. O primeiro item foi o próprio bem: sua moto. Vendia ali cada rifa por R$ 2 e em três meses, segundo ele, já tinha R$ 40 mil, mais de dez vezes o valor da moto.

Com três anos de empreitada, Buzeira já estava "charlando" por países da Europa, Estados Unidos, Dubai, tornando-se grande amigo de famosos. Veio também uma casa de R$ 10 milhões e três Lamborghini são três na garagem, com valor médio de R$ 4 milhões cada, sendo uma delas personalizada com a pintura do Coringa.