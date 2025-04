PARCIAL

Enquete BBB 25: Participante cresce na votação e deve ser eliminado do programa

Paredão entre Diego, Renata e Vitória Strada será decidido nesta quinta-feira (17)

O Paredão entre Diego, Renata e Vitória Strada está disputadíssimo! Na reta final do reality, os participantes brigam pela permanência no reality e por um lugar no Top 4. Uma participante, porém, está na frente e deve sair da casa nesta quinta-feira (17), de acordo com parcial da Enquete BBB 25 do CORREIO. >