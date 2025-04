EITA...

Sabrina Sato invade casa do BBB 25 e recebe pedido inusitado de sister: 'Deixa eu tocar?’

Ex-BBB e apresentadora visitou os confinados nesta segunda-feira (7) para divulgar seu novo reality

Elis Freire

Publicado em 7 de abril de 2025 às 19:48

Sabrina Sato fez uma visita ao BBB 25 nesta segunda (7) Crédito: Divulgação

Sabrina Sato voltou à casa do Big Brother Brasil! A ex-BBB e apresentadora surpreendeu os brothers confinados na casa mais vigiado do Brasil nesta segunda-feira (7). O objetivo foi divulgar seu novo reality show de relacionamento, "Minha Mãe Com Seu Pai", que estreia na Globoplay no próximo dia 30, mas a interação de uma sister com ela acabou chamando a atenção. >

Ao entrar na sala onde todos os brothers estavam reunidos, ela foi recebida aos abraços pelos participantes, até que a famosa recebeu um pedido inusitado de Delma: "Deixa eu tocar na sua pinta! Tenho muita vontade".>

Bem humorada, Sabrina respondeu: “Pega no meu pintão pega!”. Os brothers, então, caíram na gargalhada. Sabrina foi participante do reality show da TV Globo em 2033, no BBB 3.>

Novidade

Com todos reunidos, Sabrina revelou o motivo de sua visita, explicando a dinâmica que iria acontecer na casa. "Eu não assisti ainda! Eu vou assistir com vocês 'Minha Mãe Com Seu Pai', é um reality que eu apresento, de relacionamento", contou.>

Sabrina Sato comandará o reality show Minha Mãe Com Seu Pai, a partir do dia 30 de abril. No programa, pais e mães solteiros, inscritos por seus filhos, são desafiados a dar uma nova chance ao amor.>