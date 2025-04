NOVA COMUNIDADE

VÍDEO: Concurso de adestramento de pessoas que se identificam como cães viraliza nas redes sociais

Traço de ‘identidade canina’ é reivindicado por seres humanos de diversos países

Sim, isso mesmo que você leu. Um concurso foi realizado na semana passada na Holanda onde pessoas que se identificam como cães deveriam mostrar suas habilidades ao cumprirem ordens de outros seres humanos. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, indivíduos aparecem vestidos com máscaras de cachorro de quatro apoios no chão, uivando e imitando trejeitos associados aos animais domésticos conhecidos por serem os melhores amigos dos homens. >

Mais recentemente, uma influenciadora que se identifica como um cachorro ganhou visibilidade nas redes sociais: Meow Dalyn. A americana que diz ter adotado um 'estilo de vida canino' viralizou com vídeos onde brinca de buscar objetos, roer ossos e até se alimenta com ração.>

Com grupos minorizados que sofrem violência em inúmeros países do mundo, como as pessoas trans - esse traço de identidade e sua reivindicada “busca de direitos” encontrou repulsa nas redes sociais. “Acho que esses desvios de personalidade ridicularizam outras causas”, ressaltou um internauta. “Isso é tempo! Tá sobrando muito tempo pra esse povo”, destacou outra.>