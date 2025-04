DIFERENÇAS CULTURAIS

Vai viajar? Veja hábitos na Itália que são estranhos para brasileiros

Brasileiros encontram costumes inusitados ao visitar o país europeu

Elis Freire

Publicado em 6 de abril de 2025 às 06:00

Itália é um destino turístico muito procurados por brasileiros Crédito: Shutterstock

Cada país tem características únicas e mesmo dentro dos limites da fronteira, povoados e comunidades nutrem costumes diversos. Até entre o Brasil e a Itália, países que compartilham semelhanças pela grande migração de italianos, não é difícil encontrar diferenças culturais bem inusitadas sendo um brasileiro no país europeu. >

Com alguns hábitos particulares, os italianos tem sua forma própria de viver o cotidiano, se relacionar e até comer. O CORREIO reuniu algumas peculiaridades relatadas por brasileiros que foram à Itália. >

Confira:>

1) A pizza é individual >

Ao pensar na Itália logo vem uma pizza à mente, mas a iguaria que conhecemos no Brasil é bem diferente no país europeu. O prato, original da cidade de Nápoles, se difundiu fortemente no Brasil com uma única pizza dividida em fatias, sendo consumida por mais de uma pessoa em um restaurante. Porém, na Itália, a pizza é um prato individual na maioria dos estabelecimentos. Lá, cada pessoa pede uma pizza para si mesmo que é trazida ocupando um único prato, como uma “brotinho”. >

2) Nada de tênis e legging pela rua>

No Brasil é comum ver pessoas passando já prontas para o dia de treino, ou então voltando suadas do "cardio" com tênis de academia e calça legging. No entanto, na Itália, isso não é bem visto. O costume é sempre levar um tênis para trocar ao sair da academia e também uma troca de roupa. Mostrar que o treino está “pago” parece não importar muito por lá.>

3) Sair na rua de cabelo molhado não cai bem>

Na mesma linha, sair de cabelo molhado nas ruas também não pega bem para os italianos. O costume pode demonstrar desleixo ou até mesmo ser repreendido, alertando que a pessoa pode pegar um resfriado. >

4) Não chegar e logo sentar à mesa>

Ao chegar em um restaurante na Itália não é indicado logo escolher sua mesa e já sentar-se para aguardar o garçom. Lá no país europeu, mesmo tendo lugar vago no estabelecimento, costuma-se ir a recepção e informar o número de pessoas, para então ser direcionado a mesa que vai consumir.>

4) Café da Manhã não é salgado>

Diferente dos brasileiros, os italianos não costumam consumir pães e quitutes salgados na primeira refeição do dia. Geralmente, o desjejum do italiano é composto de café preto ou cappuccino acompanhado de um cornetto (croissant) com geleia (marmelatta). Pão com ovo não é a moda por lá.>

5) Cappuccino após o almoço: não!>