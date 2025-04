TEMAS DIVERSOS

Não é religioso? Veja 10 filmes variados para assistir em família na Semana Santa

Uma sessão de filmes pode ser uma boa opção para curtir o feriado

Elis Freire

Publicado em 18 de abril de 2025 às 08:00

A Sexta-feira Santa é para muitos um momento de se reunir e estar junto de familiares e de quem se gosta. Mesmo para quem não curte um filme religioso, muito comum nos lares neste período de Semana Santa, uma sessão de filmes com temas leves e variados pode ser uma boa opção para curtir o feriado. >

O CORREIO reuniu uma seleção de filmes que falam sobre amadurecimento, sentimentos, amizades, sonhos e muitas outras questões diversas. Confira: >

1. Red: Crescer é uma Fera (2022)>

Mei Lee, uma adolescente de 13 anos, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao começar a se transformar em um enorme panda-vermelho toda vez que sente emoções intensas. Além das mudanças do amadurecimento, ela ainda precisa lidar com a superproteção da mãe e as pressões da escola.>

Dirigido por Domee Shi (vencedora do Oscar pelo curta "Bao"), o filme aborda de forma leve e sensível temas como puberdade, identidade e relações familiares. No elenco de vozes estão Rosalie Chiang e Sandra Oh.>

Disponível no Disney+>

2. Quem Quer Ser um Milionário? (2008)>

Jamal Malik, um jovem indiano de origem humilde, surpreende a todos ao chegar na final da versão local do programa “Quem Quer Ser um Milionário?”. Suas respostas corretas levantam suspeitas de trapaça, mas cada uma delas se conecta a um momento marcante de sua vida.>

Dirigido por Danny Boyle (Trainspotting), o filme venceu oito Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Estrelado por Dev Patel, Freida Pinto e Anil Kapoor. Uma poderosa história de esperança e superação.>

Disponível no Prime Video>

3. Estrelas Além do Tempo (2016)>

Durante a corrida espacial nos anos 60, três mulheres negras da NASA — Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson — superam o racismo e o machismo para se tornarem peças fundamentais na missão de colocar o homem em órbita.>

Com direção de Theodore Melfi, o filme é baseado em fatos reais e conta com atuações marcantes de Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe. Uma narrativa inspiradora de talento, resistência e justiça histórica.>

Disponível no Disney+>

4. O Menino que Descobriu o Vento (2019)>

Inspirado em uma história real, o longa acompanha William Kamkwamba, um garoto do Malawi que, diante da crise na vila onde vive, aprende sozinho a construir um moinho de vento para salvar sua comunidade da fome.>

O ator e diretor Chiwetel Ejiofor lidera a produção, que entrega uma mensagem comovente sobre resiliência, criatividade e o poder da educação. Um relato inspirador, especialmente para jovens sonhadores.>

Disponível na Netflix>

5. Divertida Mente 2 (2024)>

Riley está de volta, agora com 13 anos e novas emoções para administrar: Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha se juntam ao quarteto já conhecido — Alegria, Tristeza, Raiva e Medo — provocando caos e confusão em sua mente.>

Dirigida por Kelsey Mann, a sequência da premiada animação de 2015 mantém o alto nível de sensibilidade e humor. Com vozes de Amy Poehler e Kensington Tallman, o filme reforça o valor do autoconhecimento na adolescência.>

Disponível no Disney+>

6. Intocáveis (2011)>

Após ficar tetraplégico, Philippe, um aristocrata francês, decide contratar Driss, um jovem imigrante recém-saído da prisão, como cuidador. A princípio improvável, a parceria entre os dois se transforma em uma amizade transformadora e sincera.>

Com direção de Olivier Nakache e Éric Toledano, o longa francês emociona e diverte em igual medida. Estrelado por François Cluzet e Omar Sy, é baseado em uma história real e considerado um dos filmes mais inspiradores da década.>

Disponível no Globoplay, Mubi e plataformas de aluguel>

7. Encanto (2021)>

Mirabel é a única integrante de sua família que não recebeu um dom mágico. Quando percebe que a magia que protege todos está ameaçada, ela assume a missão de salvá-la, mesmo sem poderes.>

O filme, dirigido por Jared Bush e Byron Howard, celebra a cultura latino-americana com cores vibrantes, canções marcantes e uma forte mensagem sobre aceitação e o verdadeiro valor da individualidade.>

Disponível no Disney+>

8. A Viagem de Chihiro (2001)>

Chihiro e seus pais entram em um mundo mágico onde são transformados após se perderem durante uma mudança de cidade. Para resgatá-los, ela precisa enfrentar desafios místicos, amadurecer e descobrir sua força interior.>

Essa aclamada animação japonesa, dirigida por Hayao Miyazaki, venceu o Oscar de Melhor Animação e é uma das obras-primas do Studio Ghibli. Uma fábula encantadora sobre coragem, mudança e empatia.>

Disponível na Netflix>

9. O Rei Leão (2019)>

Em uma savana africana fictícia, Simba precisa lidar com a dor da perda do pai e a responsabilidade de assumir seu lugar como rei. A nova versão do clássico de 1994 impressiona pelo realismo da animação e mantém a essência da história.>

Com vozes de Donald Glover, Beyoncé e James Earl Jones, e direção de Jon Favreau, o filme é uma celebração visual da jornada de amadurecimento e legado familiar.>

Disponível no Disney+>

10. Pequena Miss Sunshine (2006)>

Olive é uma garotinha com o sonho de vencer um concurso de beleza infantil. Sua família disfuncional se junta em uma viagem turbulenta de van para realizar esse desejo, passando por situações cômicas e reflexivas.>

Dirigido por Jonathan Dayton e Valerie Faris, o filme é estrelado por Abigail Breslin, Steve Carell e Toni Collette. Uma comédia dramática que mostra, com sensibilidade e humor, a importância do apoio familiar.>