RECOMENDAÇÕES

Cinco filmes de esporte imperdíveis para assistir no final de semana

Conheça cinco obras cinematográficas que exploram diferentes modalidades esportivas

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de abril de 2025 às 12:00

Menina de Ouro (2004) ganhou o Oscar de Melhor Filme Crédito: Reprodução/Menina de Ouro

De animações cativantes a dramas intensos, o cinema já abordou o esporte de diversas formas, explorando temas como superação, obsessão e vitória. Atleta ou cinéfilo, quem busca inspiração ou apenas uma boa história para acompanhar no final de semana pode aproveitar as cinco indicações do CORREIO de filmes sobre esporte.>

Independente de ser fã de boxe, automobilismo ou tênis de mesa, essas obras conseguem equilibrar entretenimento e reflexão, explorando o esporte sob diferentes perspectivas. Prepare a pipoca e aproveite o final de semana com os filmes a seguir:>

Eu, Tonya (2018)>

Eu, Tonya retrata a história real da patinadora olímpica Tonya Harding (Margot Robbie). Forçada a competir desde cedo por sua mãe (Allison Janney, que venceu o Oscar de atriz coadjuvante pelo papel), ela se torna uma das principais atletas dos EUA e é forte candidata para o ouro nos Jogos de Inverno de 1994. Jeff Gillooly (Sebastian Stan), marido de Tonya, decide sabotar uma competição preparatória e instrui seu amigo Shawn (Paul Walter Hauser) a ameaçar Nancy Kerrigan (Caitlin Carver), principal rival da patinadora. Os homens acabam atacando Nancy e lesionam seu joelho, a impedindo de competir. As duas acabam disputando as Olimpíadas, mas após os Jogos, Tonya é banida do esporte para sempre.>

Menina de Ouro (2004)>

Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) é uma garçonete determinada a se tornar uma grande boxeadora. Treinada a contragosto por Frankie Dunn (Clint Eastwood), um técnico experiente e desiludido, ela supera obstáculos e se torna uma estrela no ringue. No entanto, após um golpe desleal durante uma luta importante, Maggie fica gravemente ferida e perde a mobilidade. A partir desse ponto, o filme se aprofunda em questões éticas e emocionais, levando a um desfecho tocante. Hillary Swank ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua performance, enquanto Clint Eastwood levou o prêmio de Melhor Diretor.>

O Lutador (2008)>

Randy 'The Ram' Robinson (Mickey Rourke) é um ex-astro do wrestling profissional cuja carreira de sucesso ficou no passado. Lutando para se manter financeiramente e emocionalmente estável, ele tenta um retorno aos ringues enquanto enfrenta os desafios de sua saúde debilitada e os relacionamentos fracassados com sua filha Stephanie (Evan Rachel Wood) e a stripper Cassidy (Marisa Tomei). A trama visceral, dirigida por Darren Aronofsky, destaca a solidão e a busca por redenção, com Mickey Rourke entregando uma atuação crua e aclamada pela crítica.>

Ford vs Ferrari (2019)>

Ambientado na década de 1960, o filme retrata a rivalidade histórica entre as fabricantes de automóveis Ford e Ferrari durante as 24 Horas de Le Mans. Carroll Shelby (Matt Damon), um projetista automotivo, é contratado pela Ford para construir um carro capaz de vencer os italianos na competição. Junto ao piloto britânico Ken Miles (Christian Bale), ele enfrenta desafios técnicos, burocráticos e emocionais enquanto desenvolvem o icônico Ford GT40. A produção, dirigida por James Mangold, destaca a obsessão pela perfeição e o espírito competitivo do automobilismo.>

Touro Indomável (1980)>