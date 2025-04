MALHAÇÃO EM DIA

Agachamento búlgaro: veja como não errar na hora de fazer o exercício

Confira a forma ideal de realizar o exercício para fortalecer glúteos e quadríceps

Na missão de fortalecer os glúteos e o quadríceps, o agachamento búlgaro é um dos principais aliados para conseguir conquistar o objetivo de evoluir na academia. No entanto, uma execução errada pode minimizar os ganhos com o exercício ou até estagnar o progresso.>

Com algumas dicas, é possível acertar a execução do exercício rapidamente. A personal trainer Amanda Laura ensinou nas redes sociais como realizar a execução correta do agachamento búlgaro. Confira:>