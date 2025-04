FERIADO

Sem planos para a Semana Santa? Veja 10 filmes religiosos para curtir com a família

A Sexta-feira Santa pode ser o dia ideal para unir a família para assistir um bom filme

Elis Freire

Publicado em 18 de abril de 2025 às 08:00

A Sexta-feira Santa para muitas famílias é um momento de se reunir para comer uma refeição com peixe e a tradição de ver um filme religioso ainda segue de pé nos lares. Considerado para os cristões o dia em que Jesus foi crucificado, é comum se optar por ficar mais reflexivo e ver uma boa produção audiovisual pode ser uma opção interessante para pensar sobre temas como fé, união e superação.

O CORREIO reuniu algumas indicações de filmes para curtir em família neste feriado.

Confira:

1. Milagre Azul (2021)

Baseado em eventos reais ocorridos no México em 2014, o filme é protagonizado por Dennis Quaid e Jimmy Gonzales. A direção é de Julio Quintana, que entrega uma história comovente e inspiradora.

O longa acompanha Omar, responsável por um orfanato que enfrenta dificuldades financeiras, e as crianças sob sua tutela. Com a ajuda de um pescador ranzinza, eles decidem participar de um torneio de pesca com um prêmio capaz de salvar a instituição. A produção destaca valores como trabalho em equipe, fé em tempos de crise e a força da esperança quando tudo parece perdido.

Disponível na Netflix>

2. O Céu Existe Mesmo (2014)

Com Greg Kinnear no papel principal, o filme também conta com Kelly Reilly e Connor Corum no elenco. A direção fica por conta de Randall Wallace, conhecido por seu trabalho em "Coração Valente".>

A trama narra a experiência espiritual do pequeno Colton, filho de um pastor e bombeiro voluntário em uma cidade do interior. Após uma cirurgia de emergência, o garoto relata ter visitado o céu, descrevendo detalhes que nunca poderia ter conhecido. A família, especialmente o pai, enfrenta então um dilema entre fé, razão e a reação da comunidade. O filme explora temas como vida após a morte, espiritualidade infantil e a fé como caminho diante do desconhecido.

Disponível na Netflix>

3. Deus Não Está Morto (2014)

Dirigido por Harold Cronk, o longa é estrelado por Shane Harper, Kevin Sorbo e David A.R. White. A banda Newsboys também participa com uma performance especial.>

A história gira em torno de Josh Wheaton, um calouro universitário que desafia seu professor de filosofia após se recusar a declarar que "Deus está morto". A partir desse confronto, nasce um debate filosófico sobre fé, ciência e liberdade de crença. O filme se tornou um marco entre os cristãos por tratar das dificuldades de professar a fé em ambientes acadêmicos e se manter firme diante de pressões ideológicas.

Disponível na Max, Prime Video e Apple TV>

4. Superação – O Milagre da Fé (2019)

Inspirado no livro The Impossible, o filme é estrelado por Chrissy Metz, Josh Lucas e Topher Grace. A direção é assinada por Roxann Dawson, atriz e diretora conhecida por seu trabalho em séries como Star Trek: Voyager.>

A história retrata o drama real de Joyce Smith, mãe de John, um adolescente que sofre um acidente ao cair em um lago congelado. Mesmo após ser declarado clinicamente morto, sua mãe se recusa a perder a fé e inicia uma jornada de oração e esperança. O filme aborda milagres, espiritualidade e o poder da oração diante de diagnósticos impossíveis.

Disponível no Disney+>

5. Quarto de Guerra (2015)

Protagonizado por Priscilla Shirer e T.C. Stallings, o filme conta com a direção dos irmãos Kendrick, responsáveis por outras produções cristãs de sucesso como À Prova de Fogo e Desafiando Gigantes.>

A trama acompanha Elizabeth, uma corretora de imóveis em crise no casamento, que encontra inspiração espiritual ao conhecer Clara, uma idosa que a ensina sobre a importância de transformar a vida por meio da oração. A partir desse encontro, Elizabeth descobre um novo propósito e passa a lutar pela restauração de sua família. O filme é uma poderosa reflexão sobre intercessão, perdão e vida espiritual ativa.

Disponível na Netflix>

6. A Menina que Acredita em Milagres (2021)

O drama conta com Austyn Johnson no papel principal, além de Mira Sorvino e Kevin Sorbo no elenco. A direção é de Richard Correll, conhecido também por seu trabalho em séries familiares.>

Sara Hopkins é uma menina de 11 anos com uma fé pura e inabalável. Após orar por um pássaro ferido e vê-lo se recuperar milagrosamente, ela começa a atrair atenção por realizar outros milagres. A fama repentina desperta a curiosidade da mídia e o julgamento da sociedade. O filme trata de inocência, fé verdadeira, dons espirituais e as consequências de carregar algo extraordinário ainda na infância.

Disponível no Youtube>

7. Desafiando Gigantes (2006)

Neste drama esportivo cristão, Alex Kendrick dirige e também protagoniza o papel do treinador Grant Taylor. A produção foi feita pela Sherwood Pictures, ligada a uma igreja batista nos Estados Unidos.>

A narrativa foca em um técnico de futebol americano de uma escola que passa por dificuldades no time e na vida pessoal. Ao se voltar completamente para Deus, ele muda sua visão sobre vitória e derrota, inspirando os jogadores com ensinamentos cristãos. A obra trabalha temas como confiança em Deus, liderança espiritual e perseverança em meio às adversidades.

Disponível na Netflix>

8. Homem de Deus (2022)

Inspirado na parábola bíblica do filho pródigo, o longa tem roteiro e direção de Bolanle Austen-Peters, uma das principais vozes do cinema contemporâneo nigeriano.>

Samuel (Akah Nnani) cresce em um lar rigidamente cristão, sob o comando severo de seu pai pastor. Ao atingir a fase adulta, decide romper com os valores religiosos que lhe foram impostos e mergulhar em uma vida marcada por luxo e relacionamentos instáveis. No entanto, mesmo cercado de prazeres, continua dividido por dentro. O filme aborda temas como identidade espiritual, culpa, liberdade e o retorno à fé.

Disponível na Netflix>

9. Deus Não Está Morto 2 (2016)

Com Melissa Joan Hart no papel de Grace, o filme traz também Jesse Metcalfe e Ernie Hudson no elenco. A direção, mais uma vez, é de Harold Cronk.>

Desta vez, a história se passa em uma escola pública onde a professora cristã é processada por citar Jesus Cristo em sala de aula ao responder uma pergunta. O conflito judicial levanta discussões sobre liberdade religiosa, censura e os desafios de viver a fé em ambientes institucionais. Apesar de ser parte de uma franquia, o longa tem narrativa independente do primeiro filme.

Disponível na Apple TV e no Google Play>

10. Cartas para Deus (2010)

Dirigido por David Nixon, o filme é estrelado por Tanner Maguire, Jeffrey Johnson e Robyn Lively. A obra é inspirada em eventos reais e emociona pela sensibilidade com que aborda o tema da fé infantil.>

Tyler, um menino com câncer, escreve cartas para Deus como forma de manter a esperança e se comunicar com o divino. Suas palavras acabam tocando um carteiro desiludido, que encontra nas mensagens um novo propósito. A trama envolve perdão, transformação interior e o impacto que a fé pode ter na vida de todos à nossa volta, mesmo nos momentos mais difíceis.