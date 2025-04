POLÊMICA

Filme de sucesso na Netflix foi acusado de matar animais nas filmagens

Longa que entrou para o Top 10 da Netflix em 36 países sofreu com boicote da PETA, organização que luta pelos direitos dos animais

O filme Alfa (2018) se tornou um dos grandes sucessos na Netflix nos últimos dias, chegando ao Top 10 da plataforma de streamings em 36 países. Dirigido por Albert Hughes (Conhecido por O Livro de Eli), o longa causou polêmica na época do lançamento por ter violado direitos de animais que estavam na produção.>

A produção acompanha a jornada do jovem Keda (Kodi Smit-McPhee), durante a última Era Glacial, enquanto ele cria um vínculo transformador com o lobo Alfa. Juntos, o jovem e o lobo viajam por uma paisagem implacável para se reunir com a tribo de Keda. A produção foi lançada nos cinemas em 2018 e chegou recentemente à Netflix.>