REAÇÃO

Namorada de Belo revela o que achou do encontro do pagodeiro com Gracyanne

Ex-casal se reencontrou no palco do Domingão do Huck, na Globo

Anna Luiza Santos

Publicado em 24 de março de 2025 às 19:13

Belo e Gracyanne se reencontraram Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, abriu o coração e contou como está se sentindo após o pagodeiro reencontrar Gracyanne Barbosa no palco do Domingão do Huck. A intimidade e o carinho do ex-casal repercutiu nas redes e dividiu opiniões. >

A assessoria da influenciadora declarou à revista Quem, nesta segunda-feira (24), que Rayane está muito tranquila e respeita a história de Belo e Gracy. A empresária compreende que é natural que ainda exista carinho e respeito mútuos. "Isso não me incomoda nem um pouco. Pelo contrário, acredito que ciclos que se encerram de forma respeitosa mostram a maturidade das pessoas envolvidas", contou a influencer. >

Durante a exibição do programa dominical, telespectadores movimentaram as redes sociais e questionaram como a atual do cantor reagiria ao ver o namorado abraçando a ex-mulher. A plateia foi à loucura com os dois juntos e alguns internautas até pediram a volta do antigo romance. >

No palco do Domingão, eles reforçaram o amor e respeito que existe após anos de relacionamento. "Vocês têm uma boa relação depois de 16 anos juntos?", questionou Luciano Huck. "É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo em um outro lugar, vão permanecer sempre", respondeu a musa fitness. >