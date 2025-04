PAIXÃO DE CRISTO

10 coisas que são proibidas na Semana Santa, segundo a Igreja

Abstinência, jejum e silêncio fazem parte das orientações religiosas para o período que relembra a paixão e morte de Jesus Cristo

A Semana Santa é um dos momentos mais importantes para os cristãos, especialmente os católicos, marcando os últimos dias de vida de Jesus Cristo e culminando com a celebração da Páscoa, sua ressurreição. O período começa no Domingo de Ramos e se estende até o Domingo de Páscoa, mas as tradições e regras mais rigorosas se concentram entre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão. >