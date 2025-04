SAÚDE

Gripe H1N1 leva Ronnie Von à UTI: especialistas alertam para riscos fatais

Cantor de 80 anos passou 10 dias em estado grave após complicações; especialista explica riscos e sintomas da doença

O cantor e apresentador Ronnie Von (80), viveu momentos delicados no fim de março ao ser hospitalizado em São Paulo com um quadro grave de gripe H1N1. O artista ficou 10 dias internado na UTI, após o vírus evoluir para uma pneumonia, o que causou preocupação entre os fãs e reacendeu o alerta sobre os perigos dessa variação do Influenza, também conhecida como gripe suína. >