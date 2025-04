FAMOSOS

Ex desabafa e expõe comportamento tóxico de Marcello Novaes: 'Tudo em mim era feio'

A influenciadora e cirurgiã dentista Saory Cardoso apontou as críticas que recebia do ator durante o relacionamento deles, que durou 3 anos

O término do relacionamento de 3 anos de Marcello Novaes e Saory Cardoso ainda está dando o que falar. Após contar que o ator rompeu com ela por telefone depois de desaprovar um procedimento estético no bumbum dela, a influenciadora e cirurgiã dentista usou as redes sociais para contar que foi criticada pelo artista em diversos momentos do namoro. >