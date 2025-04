TÉRMINO

Ex de Marcello Novaes revela que preenchimento no bumbum causou término do namoro

Influenciadora Saory Cardoso afirma que procedimento estético teria incomodado o ator

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2025 às 08:11

Marcello Novaes e Saory Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Saory Cardoso, de 29 anos, usou os Stories do Instagram na noite de quarta-feira (16) para comentar publicamente o término de seu relacionamento com o ator Marcello Novaes, de 62 anos. A declaração surgiu horas depois de o ator anunciar, em entrevista à revista Quem, o fim do namoro de três anos durante a festa de lançamento da novela "Dona de Mim". >

Segundo Saory, o rompimento foi motivado por um procedimento estético que ela realizou recentemente. “Como muitos de vocês já viram na entrevista que acabou de sair com o Marcello Novaes para a Quem, nós não estamos mais juntos. É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele”, escreveu a influenciadora.>

Influenciadora fez desabafo nos stories Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda nos Stories, Saory expressou sua frustração com a forma como o fim do relacionamento foi conduzido. “Não espero empatia de alguém que encerra uma relação de três anos por telefone e já expõe tudo publicamente dessa forma. Mas espero que vocês consigam compreender que estou passando por um momento difícil”, desabafou.>