FAMOSOS

Namorada se irrita após fãs apontarem falta de romantismo de Marcello Novaes

Ator, que é 36 anos mais velho que ela, ignorou o aniversário da moça nas redes sociais

Saory Cardoso, namorada de Marcello Novaes, ficou irritada com seus seguidores após acusações de que o ator não retribuía o carinho dela e não era romântico. Isso tudo aconteceu porque o artista não fez nenhuma publicação no dia do aniversário da moça.>

A modelo, que tem 26 anos e é bem mais nova que o ator, que tem 62, respondeu a uma pergunta na caixinha de perguntas, quando um seguidor questionou se ela tinha recebido parabéns do namorado. “Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?! A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Pra mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade”, escreveu.>