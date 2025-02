LUTO

Juliette lembra que parou de rezar após morte da irmã: 'Estava muito decepcionada'

Ex-BBB precisou de três anos para aceitar se reconectar com Deus

“Depois que perdi a minha irmã, meio que me afastei da espiritualidade, fiquei muito triste e magoada. Não queria ouvir sobre isso durante os três anos da minha vida, eu evitava falar sobre isso e não rezava. Eu estava muito decepcionada, não entendi muito aquilo", contou durante o Casa de Verão da Eliana, no GNT.>

Juliette contou ainda que apenas depois de adulta, já na faculdade, aceitou voltar para a igreja católica. "Me aconteceu uma experiência espiritual muito forte na igreja católica e eu falei: ‘Já que Deus está aqui, quero estar aqui também’”, lembrou.>

No mesmo dia, Julienne entrou em coma e precisou fazer uma cirurgia para drenar o sangue do cérebro. Na UTI, Juliette se ajoelhou e pegou na mão dela. "Enninha, se você estiver me escutando, aperta. Ela apertou. O médico falou, 'isso são espasmos'. Falei, não é. Pisca o olho, por favor. Ela piscou. Eu falei, pisca duas vezes. Ela piscou duas vezes", lembra.>