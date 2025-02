CELEBRIDADES

Wanessa Camargo se pronuncia após flagra de Dado Dolabella com amiga

Cantora sai em defesa da atriz Renata Brás e nega rumores sobre a relação

Wanessa Camargo usou suas redes sociais nesta quinta-feira (13) para esclarecer a polêmica envolvendo Dado Dolabella e a atriz Renata Brás . Dois dias após o término do relacionamento da cantora com o ator, o portal LeoDias publicou imagens dos dois juntos em uma piscina, levantando especulações. >

Em um vídeo no Instagram, Wanessa afirmou que precisava se manifestar para defender a amiga. “Uma amiga querida minha, com quem tenho uma relação de anos. A Renata Brás, essa atriz maravilhosa, não tem nada acontecendo de errado. Ela é minha amiga, amiga do Dado e namorada do Fabrício, que também é nosso amigo”, declarou a artista.>