'Sacanagem me colocar como fura-olho', diz amiga de Wanessa Camargo flagrada na piscina com Dado Dolabella

Atriz disse que estava 'dando uma força' após término

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 19:37

Flagra de Dado com amiga de Wanessa foi divulgado pelo portal LeoDias Crédito: Reprodução

Após terminar o relacionamento com Wanessa Camargo, Dado Doalabella foi fotografado na piscina de um hotel no Guarujá (SP) com Renata Brás, amiga de sua ex. Com os cliques, surgiram rumores de que o ator estava se envolvendo com Renata, contudo, ela não ficou quieta diante das fofocas e decidiu se pronunciar nesta quinta-feira (13). >

Em conversa com a revista Quem, Renata explicou que convidou Dado para viajar com ela e seu namorado, Fabrício, para o litoral paulista, para dar uma força a ele nesse momento sensível. "Wanessa sabe que estava dando essa força para ele, me disse 'me ajuda aí que a gente vai resolver [os problemas do ex-casal], se não resolver, beleza'", disse. >

"Fiquei dois dias, estava com meu namorado, mas na hora que fizeram essas imagens eu e Dado conversávamos sobre a vida. Aí alguém faz uma foto minha e vira esse inferno. Estou dando apoio como amiga do casal, o puder fazer para eles ficarem juntos. Se não puder, que sejam felizes na sua escolha", ressaltou. >

A atriz desabafou sobre a proporção que as imagens com Dado tomaram. "É uma grande sacanagem me colocar como fura-olho da Wanessa. A nossa amizade tem muitos anos, de quanto ela tinha 12, 13, e eu namorava o tio dela, Luciano [Camargo]. Fomos praticamente família por quatro, cinco anos, a Wanessa e a Camila [irmã da cantora] iam comigo nos musicais que eu fazia. Wanessa já contou que eu sou sua primeira inspiração para ser cantora", se defendeu. >