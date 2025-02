ASSISTIRIA?

Fernanda Torres revela sonho em ser vilã na franquia de James Bond

Declaração foi feita à revista Variety

A Franquia do agente secreto britânico é uma das mais longevas e rentáveis de Hollywood. O último intérprete de James Bond, Daniel Craig, se despediu do papel após fazer 5 filmes da trama. Desde então, os produtores da franquia seguem avaliando quem será o próximo ator a vestir o terno do espião mais famoso do cinema.>