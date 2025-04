FAMOSOS

Ana Castela recebe presente luxuoso avaliado em R$ 48 mil durante viagem nos EUA

Cantora foi surpreendida com presente de luxo durante festa nos Estados Unidos

Ana Castela está vivendo momentos de puro glamour nos Estados Unidos. Durante uma festa na noite da última quarta-feira (16), a cantora sertaneja foi surpreendida com um presente pra lá de luxuoso: um anel de ouro com diamantes da grife Cartier, avaliado em nada menos que R$ 48 mil. >

A joia foi um mimo oferecido pelo casal de amigos Tati Barbieri e o empresário russo Roman Shakal, com quem Ana tem curtido a viagem. A entrega do presente foi registrada nos stories de Tati, e a reação da “Boiadeira” foi de pura emoção. “Olha só o que ela me deu, eu vou chorar!”, disse Ana, visivelmente surpresa e encantada.>