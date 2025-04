FORA DO BBB

'Fomos ingênuos', desabafa Daniele Hypolito sobre despejo da família após golpe sofrido

Na ocasião, 15 familiares foram afetados e ficaram "sem teto" após o golpe

Segundo Daniele, o golpe foi aplicado no momento da compra do imóvel, mas o problema surgiu depois. A compra teria sido feita com "base na confiança" em um vendedor que omitiu uma pendência judicial. "Havia uma pendência na escritura definitiva que ninguém sabia. O antigo dono usou o imóvel como garantia de uma dívida no banco. Anos depois, fomos surpreendidos com a cobrança e, mesmo com advogado, perdemos na Justiça", explica a medalhista mundial. >