Valeu a pena? Veja quanto Daniele Hypólito ganhou no BBB 25

Ex-ginasta não conseguiu vencer nenhuma prova no programa

Daniele Hypólito pode ter sido um dos maiores nomes da ginástica olímpica brasileira, mas não teve um desempenho tão vitorioso assim no BBB 25. A ex-ginasta foi eliminada do programa no último domingo (6), 50,37% dos votos, e não conseguiu ganhar nenhuma prova relevante no programa. >