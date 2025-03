VIDA AMOROSA

Ana Castela reage com humor a rumores de affair com ator: "Minha mãe não aguenta mais tanto genro"

Após ser vista com o ator Matheus Fagundes, a cantora brincou com os rumores de um novo romance

Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2025 às 11:26

Ana Castela e Matheus Fagundes Crédito: Reprodução

Ana Castela não perdeu a oportunidade de brincar com os rumores sobre seu suposto romance com o ator Matheus Fagundes. A relação foi dada como confirmada pela mídia após a sertaneja ser vista com o ator em Los Angeles, mas Ana preferiu tirar sarro da situação, fazendo piada nas redes sociais. >

"Minha mãe não aguenta mais tanto genro", escreveu Ana Castela em seu Instagram, enquanto comentava uma notícia que a vinculava ao ator de 27 anos. A postagem gerou risos entre seus seguidores, com um fã comentando: "Quem será o namorado da próxima semana?".>

A cantora fez um comentário em uma rede social Crédito: Reprodução

Os rumores sobre um possível namoro começaram a circular depois que Ana foi vista se divertindo com Matheus Fagundes nos Estados Unidos. O colunista Leo Dias também apontou que o ator teria ido buscar a cantora no aeroporto e que, segundo amigos próximos, a relação já teria se tornado um namoro. Contudo, nem Ana nem Matheus confirmaram oficialmente qualquer envolvimento romântico.>

Quem é Matheus Fagundes?>

Matheus Fagundes, que mora em Los Angeles desde 2021, é um ator que tem investido em sua carreira internacional. No Brasil, ele esteve em diversas produções da TV Globo, como as séries Felizes para sempre? e As Five, além de atuar na novela A Lei do Amor.>

O vai e vem com Gustavo Mioto>

A vida amorosa de Ana Castela também tem sido marcada por idas e vindas com o cantor Gustavo Mioto. O relacionamento começou em outubro de 2022, quando Ana, famosa por sua espontaneidade, fez uma cantada em Gustavo enquanto ele apresentava o programa TVZ no Multishow. O namoro oficial teve início no ano seguinte, mas, como muitos fãs já sabem, o relacionamento não foi linear.>

Em setembro de 2023, Ana e Gustavo anunciaram o término, alegando um "conflito de agendas", mas rapidamente se reconciliaram. No início de 2024, o casal anunciou mais um término, desta vez afirmando que a separação foi amigável, sem brigas ou traições. Contudo, a relação não terminou ali, e em maio de 2024, o casal voltou a se reconciliar, com um beijo e até lançamento de música nova.>