AMOR NO AGRO

Quem é Bruno Macedo, apontado como novo 'affair' de Ana Castela

Cantora e empresário do agronegócio foram vistos juntos em evento de pré-Carnaval

Ana Castela está no centro de novos rumores amorosos. Após especulações sobre um possível affair com o empresário Bruno Macedo, a cantora se pronunciou de forma descontraída nas redes sociais. “Deixa o povo viver, beijar na boca”, escreveu a Boiadeira em uma publicação na web, sem negar diretamente o envolvimento. >

A declaração veio depois de sua assessoria afirmar que ela “não está namorando” e que “não existe nada” entre os dois. No entanto, segundo o portal LeoDias, a artista foi vista em clima de proximidade com Bruno no camarim de um evento de pré-Carnaval em São Paulo, antes de subir ao palco. Fontes do site ainda apontam que os dois interagem frequentemente nas redes sociais desde o final de janeiro. Em um vídeo publicado por Bruno no TikTok, Ana comentou elogiando a música usada na trend “tentando entender porque todo mundo sai de ficante pra namorado e eu saio de ficante pra inimigo”.>