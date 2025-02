MAIS UMA VEZ...

Wanessa Camargo confirma fim do namoro com Dado Dolabella

Cantora revelou separação após curtir show de Shakira no Rio de Janeiro

Wanessa Camargo e Dado Dolabella não estão mais juntos. A cantora confirmou o término do relacionamento na última terça-feira (11), após curtir o show de Shakira no Rio de Janeiro sem a presença do ator. >