DE SACO CHEIO

Gustavo Mioto manda indireta após término com Ana Castela; confira

Casal terminou namoro no final de 2024

Os sertanejos da nova geração Gustavo Mioto e Ana Castela anunciaram o fim do namoro pela terceira vez em dezembro do ano passado, após um ano juntos. Entre a tristeza dos fãs e as fofocas nas redes sociais, Gustavo se apresentou no Verão Maior Paraná neste final de semana e desabafou sobre o que espera para 2025 após o término com a boiadeira.