IMPRESSIONANTE

Lula-colossal é vista em habitat natural pela 1ª vez em 100 anos

O registro foi feito nas águas próximas às Ilhas Sandwich do Sul, no Oceano Atlântico Sul

Pela primeira vez, uma lula-colossal (Mesonychoteuthis hamiltoni), o invertebrado mais pesado conhecido do planeta, foi registrada em vídeo em seu habitat natural nas profundezas do oceano. A gravação inédita foi divulgada nesta terça-feira (15) pelo Instituto Oceânico Schmidt.>

O registro foi feito em março, nas águas próximas às Ilhas Sandwich do Sul, no Oceano Atlântico Sul — uma região remota situada ao norte da Antártica e a leste do extremo sul da América do Sul.>