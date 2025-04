CURIOSIDADES

Não dormem nunca? Veja os animais que dormem menos tempo no mundo

Algumas espécies desafiam a necessidade de sono e passam grande parte da vida em estado de alerta

Para a maioria dos seres vivos, dormir é essencial para recuperar energia e manter o organismo funcionando. No entanto, algumas espécies parecem ter uma relação diferente com o descanso, e algumas praticamente não dormem. De elefantes a águas-vivas, passando por insetos e golfinhos, esses animais adotam estratégias curiosas para continuar em movimento sem precisar de longas horas de sono. >

Os elefantes-marinhos desenvolveram um padrão de sono fragmentado. Em vez de longas sonecas, eles fazem mergulhos profundos e dormem em pequenos períodos de até 20 minutos. Ao longo do dia, suas “sestas aquáticas” somam cerca de duas horas de descanso.>

As águas-vivas simplesmente não dormem, e isso tem um motivo biológico. Como não possuem cérebro, esses animais não entram em estados tradicionais de repouso. Para economizar energia, reduzem seus movimentos e fazem pausas curtas, de 10 a 20 segundos.>

Assim como as águas-vivas, os ouriços-do-mar não dormem. Seu sistema nervoso primitivo permite que fiquem ativos quase o tempo todo. Em alguns momentos, reduzem o ritmo, mas sem entrar em um estado de sono propriamente dito.>

Nos primeiros meses de vida, os filhotes de golfinho não dormem, e suas mães também não. Esse comportamento permite que fiquem constantemente atentos a possíveis predadores enquanto se adaptam à vida no oceano.>

As girafas dormem, em média, apenas quatro horas por dia. Seus períodos de descanso são curtos e fragmentados, garantindo que permaneçam vigilantes contra predadores. Muitas vezes, elas apenas fecham os olhos por alguns minutos ou descansam a cabeça para recuperar energia.>

No reino animal, o sono não funciona da mesma forma para todas as espécies. Enquanto os humanos precisam de horas ininterruptas de descanso, esses animais desenvolveram estratégias impressionantes para sobreviver com o mínimo de repouso possível.>