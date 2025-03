11 a 13 DE ABRIL

Maior teatro ao ar livre da Bahia encena a Paixão de Cristo em Feira de Santana

Evento acontece no Estádio Joia da Princesa e tem entrada solidária

Uma das mais emocionantes encenações da Semana Santa, o espetáculo Paixão e Morte de Cristo será realizado nos dias 11, 12 e 13 de abril, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Sob a direção do Grupo Teatral Renascer a Nova Judeia do Sertão, a apresentação promete emocionar o público ao reviver os últimos momentos de Jesus Cristo. >