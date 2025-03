RIO VERMELHO

Suspeito de assalto é baleado por investigador da polícia no Largo da Mariquita

Em momento de folga, policial comia acarajé quando notou ação suspeita

Um suspeito de roubo foi baleado no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite deste sábado (29). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito e um comparsa haviam acabado de assaltar passageiros de um ônibus da linha Jardim das Margaridas x Lapa quando desembarcaram no local. >