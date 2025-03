CRÍTICAS

Neto de Zélia Gattai e Jorge Amado ataca colunista do CORREIO com comentário misógino

João Jorge Amado Filho respondeu a texto sobre absolvição de ex-jogador Daniel Alves publicado por Flávia Azevedo

Yan Inácio

Publicado em 29 de março de 2025 às 16:34

Daniel Alves Crédito: Reprodução

João Jorge Amado Filho, neto do escritor Jorge Amado e da escritora Zélia Gattai, fez um comentário atacando a opinião de Flávia Azevedo, colunista do CORREIO, sobre a absolvição do ex-jogador Daniel Alves neste sábado (29). >

Jonga Amado, como é conhecido, usou os comentários de uma publicação no Instagram para criticar a colunista. “Essa senhora tem uma raiva dos homens, um absurdo ainda ter espaço no jornal para escrever essas besteiras”, escreveu. >

Comentário de Jonga Amado Crédito: Reprodução/Instagram

No texto, Flávia explica como a sentença que anulou a condenação por agressão sexual contra uma jovem em uma boate em Barcelona em 2022 não levou em consideração os exames de corpo de delito que provam as possíveis agressões e as mudanças de depoimento de Daniel Alves ao longo do caso. A colunista argumenta então que a decisão da Justiça espanhola considera que a palavra da mulher "não é confiável”.>

Ao CORREIO, Flávia respondeu as provocações: "Aposto que não foi esse comportamento que ele aprendeu em casa. A família Amado presenteia o mundo com pessoas talentosas, inteligentes e respeitosas, há muitas gerações. Tanto mulheres quanto homens. Tenho certeza de que, se estivessem vivos, Zélia e Jorge se envergonharam desse ato do neto". Ela também comentou as críticas em sua rede social.>

Resposta de Flávia Azevedo Crédito: Reprodução/Instagram

A anulação da sentença do ex-lateral também foi criticada pela advogada da vítima, Ester García. Para ela, a absolvição foi uma surpresa e "representa um retrocesso, tanto legal quanto social, na luta contra a violência sexual". "De alguma maneira, pode desencorajar as mulheres que denunciam violações sexuais sofridas depois de algum tempo", afirmou à emissora estatal RTVE.>