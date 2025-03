CRITICOU NAS REDES SOCIAIS

Jessica Senra detona absolvição de Daniel Alves: 'A Justiça tem um lado - o dos homens ricos'

Jornalista se revoltou com decisão do Tribunal da Catalunha em anular sentença que havia condenado o ex-jogador por agressão sexual

"Poucas vezes se viu um caso de estupro com tantas provas! Filmagens, DNA, esperma, corpo de delito, perícia, testemunhas... Condenado por unanimidade! Absolvido no recurso por causa da palavra da vítima que julgaram "não confiável". Apesar de todas as provas corroborando. A Justiça tem um lado - o dos homens ricos. O aparato judicial serve para manter a supremacia masculina e as mulheres submetidas!", continuou a jornalista.>